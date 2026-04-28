Яйца с трещиной — опасно для жизни: эксперт предупредил, на что нельзя закрывать глаза
На прилавках магазинов — десятки видов яиц. Белые и коричневые, с маркировками С0, С1, Д, а также «деревенские», «витаминные», «с йодом» и «фитнес». Повар подмосковной сети питания Константин Громов в беседе с REGIONS объяснил, как среди этого разнообразия найти свежие, безопасные и действительно качественные.
Маркировка — первая подсказка
Эксперт советует в первую очередь обращать внимание на буквы и цифры на скорлупе или упаковке.
Буква указывает на тип яйца по сроку годности:
- «Д» (диетическое) — самое свежее, ему не больше 7 дней. Маркировка красная. Такие яйца не хранятся при минусовой температуре, и найти их в обычном магазине непросто — они быстро переходят в разряд столовых.
- «С» (столовое) — может лежать до 25 дней при комнатной температуре и до 4 месяцев в холодильнике. Маркировка синяя. Именно такие яйца чаще всего и попадают на полки.
Цифра после буквы обозначает категорию в зависимости от веса:
- «В» (высшая категория) — от 75 г
- «О» (отборное) — 65–74,9 г
- «С1» (первая категория) — 55–64,9 г
- «С2» (вторая категория) — 45–54,9 г
- «С3» (третья категория) — 35–44,9 г
Повар отметил, что самым ходовым считается яйцо первой категории — у него оптимальное соотношение цены и размера. При этом он предупредил: для выпечки лучше брать яйца одной категории, потому что вес напрямую влияет на консистенцию теста. А вот для яичницы или глазуньи разница между С1 и С2 практически незаметна.
Главный секрет продавцов: матовое или глянцевое?
По словам Громова, опытные закупщики знают: свежее яйцо всегда матовое и слегка шершавое на ощупь. Если скорлупа блестит, кажется глянцевой или скользкой — продукт долго пролежал на прилавке. Глянец появляется, когда естественный защитный слой стирается при хранении и транспортировке.
Специалист посоветовал провести пальцем по скорлупе: матовое можно смело брать, а глянцевое, словно лакированное, лучше оставить на полке — оно уже не первой свежести.
Грязь и трещины — стоп-сигнал
Санитарные нормы запрещают продавать яйца со следами помета, крови или содержимого — их отправляют на переработку. Поэтому грязное яйцо в лотке покупать не стоит.
Еще опаснее — яйца с трещинами. Через поврежденную скорлупу внутрь могут проникнуть бактерии, в том числе сальмонелла. Особый риск представляют яйца, треснувшие при варке: через трещину микробы попадают прямо в продукт. Эксперт призвал не рисковать здоровьем и без сожаления выбрасывать такие экземпляры.
Как проверить свежесть прямо в магазине
Громов поделился простыми способами, которые не требуют разбивать яйцо.
Тест с потряхиванием. Нужно взять яйцо двумя пальцами и слегка встряхнуть возле уха. Свежее не должно шевелиться — никакой вибрации не ощущается. Если внутри что‑то болтается или слышно бульканье, яйцо старое: белок стал жидким, а воздушная камера увеличилась. Повар признался, что сам всегда проверяет яйца в магазине именно так.
Просмотр на свет. Стоит поднести яйцо к сильному источнику света (в некоторых магазинах для этого есть овоскопы). У свежего экземпляра с тупого конца видна небольшая воздушная камера, которая не перемещается при повороте. Если заметны темные пятна — продукт поражен микроорганизмами.
Мифы о цвете: желток и скорлупа не врут, но и не гарантируют качество
Многие уверены, что ярко‑оранжевый желток — признак «деревенского» яйца или высокого качества. Повар объяснил, что это не так. Цвет желтка зависит исключительно от рациона курицы. Чтобы он стал оранжевым, в корм добавляют каротиноиды — те же пигменты, что окрашивают морковь. Их получают из кукурузы, люцерны или специальных добавок.
Темный желток не означает больше витаминов или лучший вкус, а светлый — не признак плохого качества или болезни. Питательная ценность яиц с разным цветом желтка одинакова.
Цвет скорлупы — белый или коричневый — тоже никак не влияет на вкус и качество. Он зависит только от породы курицы: одни несушки дают белые яйца, другие — коричневые. Вкус, состав и свежесть у них идентичны. Специалист посоветовал не переплачивать за «деревенские» яйца с оранжевым желтком — это часто просто маркетинг.
«Эко», «био» и «фитнес»: стоит ли верить надписям
На упаковках встречаются надписи «с витамином А и каротиноидами», «деревенские», «с йодом», «фитнес» (с селеном), «витаминные». В корм курицам действительно добавляют соответствующие микроэлементы, и они частично переходят в яйца. Однако эксперты расходятся во мнениях, насколько это оправданно. С надписями «эко», «био», «органические» нужно быть особенно осторожными — в России нет сертификации товаров с такой маркировкой, а значит, и гарантий нет.
Громов посоветовал не вестись на громкие слова на упаковке, а смотреть на маркировку С0 или С1, на дату сортировки и на внешний вид яйца.
На что еще обратить внимание
- Дата сортировки. Крупные яйца часто залеживаются из‑за более высокой цены. Нужно обязательно проверять дату на упаковке.
- Код региона. Первые две цифры указывают на регион производства. Чем ближе к вашему городу, тем меньше времени продукт провел в дороге.
- Целостность упаковки. Даже маленькая трещина — повод отказаться от покупки.
- Условия хранения. Яйца должны лежать в охлаждаемой витрине.
Специалист резюмировал: самый надежный способ — покупать яйца у проверенных производителей и всегда обращать внимание на дату сортировки. Свежее яйцо — вкусное и безопасное, а старое способно испортить любое блюдо. Не стоит лениться тратить минуту на проверку в магазине.