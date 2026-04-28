На прилавках магазинов — десятки видов яиц. Белые и коричневые, с маркировками С0, С1, Д, а также «деревенские», «витаминные», «с йодом» и «фитнес». Повар подмосковной сети питания Константин Громов в беседе с REGIONS объяснил, как среди этого разнообразия найти свежие, безопасные и действительно качественные.

Маркировка — первая подсказка

Эксперт советует в первую очередь обращать внимание на буквы и цифры на скорлупе или упаковке.

Буква указывает на тип яйца по сроку годности:

«Д» (диетическое) — самое свежее, ему не больше 7 дней. Маркировка красная. Такие яйца не хранятся при минусовой температуре, и найти их в обычном магазине непросто — они быстро переходят в разряд столовых.

«С» (столовое) — может лежать до 25 дней при комнатной температуре и до 4 месяцев в холодильнике. Маркировка синяя. Именно такие яйца чаще всего и попадают на полки.

Цифра после буквы обозначает категорию в зависимости от веса:

«В» (высшая категория) — от 75 г

«О» (отборное) — 65–74,9 г

«С1» (первая категория) — 55–64,9 г

«С2» (вторая категория) — 45–54,9 г

«С3» (третья категория) — 35–44,9 г

Повар отметил, что самым ходовым считается яйцо первой категории — у него оптимальное соотношение цены и размера. При этом он предупредил: для выпечки лучше брать яйца одной категории, потому что вес напрямую влияет на консистенцию теста. А вот для яичницы или глазуньи разница между С1 и С2 практически незаметна.

Главный секрет продавцов: матовое или глянцевое?

По словам Громова, опытные закупщики знают: свежее яйцо всегда матовое и слегка шершавое на ощупь. Если скорлупа блестит, кажется глянцевой или скользкой — продукт долго пролежал на прилавке. Глянец появляется, когда естественный защитный слой стирается при хранении и транспортировке.

Специалист посоветовал провести пальцем по скорлупе: матовое можно смело брать, а глянцевое, словно лакированное, лучше оставить на полке — оно уже не первой свежести.

Грязь и трещины — стоп-сигнал

Санитарные нормы запрещают продавать яйца со следами помета, крови или содержимого — их отправляют на переработку. Поэтому грязное яйцо в лотке покупать не стоит.

Еще опаснее — яйца с трещинами. Через поврежденную скорлупу внутрь могут проникнуть бактерии, в том числе сальмонелла. Особый риск представляют яйца, треснувшие при варке: через трещину микробы попадают прямо в продукт. Эксперт призвал не рисковать здоровьем и без сожаления выбрасывать такие экземпляры.

Как проверить свежесть прямо в магазине

Громов поделился простыми способами, которые не требуют разбивать яйцо.

Тест с потряхиванием. Нужно взять яйцо двумя пальцами и слегка встряхнуть возле уха. Свежее не должно шевелиться — никакой вибрации не ощущается. Если внутри что‑то болтается или слышно бульканье, яйцо старое: белок стал жидким, а воздушная камера увеличилась. Повар признался, что сам всегда проверяет яйца в магазине именно так.

Просмотр на свет. Стоит поднести яйцо к сильному источнику света (в некоторых магазинах для этого есть овоскопы). У свежего экземпляра с тупого конца видна небольшая воздушная камера, которая не перемещается при повороте. Если заметны темные пятна — продукт поражен микроорганизмами.

Мифы о цвете: желток и скорлупа не врут, но и не гарантируют качество

Многие уверены, что ярко‑оранжевый желток — признак «деревенского» яйца или высокого качества. Повар объяснил, что это не так. Цвет желтка зависит исключительно от рациона курицы. Чтобы он стал оранжевым, в корм добавляют каротиноиды — те же пигменты, что окрашивают морковь. Их получают из кукурузы, люцерны или специальных добавок.

Темный желток не означает больше витаминов или лучший вкус, а светлый — не признак плохого качества или болезни. Питательная ценность яиц с разным цветом желтка одинакова.

Цвет скорлупы — белый или коричневый — тоже никак не влияет на вкус и качество. Он зависит только от породы курицы: одни несушки дают белые яйца, другие — коричневые. Вкус, состав и свежесть у них идентичны. Специалист посоветовал не переплачивать за «деревенские» яйца с оранжевым желтком — это часто просто маркетинг.

«Эко», «био» и «фитнес»: стоит ли верить надписям

На упаковках встречаются надписи «с витамином А и каротиноидами», «деревенские», «с йодом», «фитнес» (с селеном), «витаминные». В корм курицам действительно добавляют соответствующие микроэлементы, и они частично переходят в яйца. Однако эксперты расходятся во мнениях, насколько это оправданно. С надписями «эко», «био», «органические» нужно быть особенно осторожными — в России нет сертификации товаров с такой маркировкой, а значит, и гарантий нет.

Громов посоветовал не вестись на громкие слова на упаковке, а смотреть на маркировку С0 или С1, на дату сортировки и на внешний вид яйца.

На что еще обратить внимание

Дата сортировки. Крупные яйца часто залеживаются из‑за более высокой цены. Нужно обязательно проверять дату на упаковке.

Код региона. Первые две цифры указывают на регион производства. Чем ближе к вашему городу, тем меньше времени продукт провел в дороге.

Целостность упаковки. Даже маленькая трещина — повод отказаться от покупки.

Условия хранения. Яйца должны лежать в охлаждаемой витрине.

Специалист резюмировал: самый надежный способ — покупать яйца у проверенных производителей и всегда обращать внимание на дату сортировки. Свежее яйцо — вкусное и безопасное, а старое способно испортить любое блюдо. Не стоит лениться тратить минуту на проверку в магазине.