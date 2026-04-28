«Проклятие бывшего мужа»: Оксана Самойлова и Джиган встретились на дне рождения дочери

Оксана Самойлова и Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) доказали, что развод — не повод для вражды, особенно когда речь идет о счастье детей. Как пишет The Voice, на днях бывшие супруги вместе отпраздновали день рождения своей младшей дочери, которой исполнилось девять лет. Для торжества они выбрали московский парк развлечений «Остров мечты», куда отправились всей семьей.

Праздник удался на славу: Джиган, который публично поздравил именинницу, не только посадил ее на плечи, но и лично катался с дочкой на аттракционах. Затем компания переместилась в ресторан, где для девочки вынесли пирожные со свечками и спели праздничную песню.

Сама Оксана, несмотря на развод, призналась, что они с бывшим мужем практически ежедневно видятся и не делят детей.

«Мы позволяем друг другу видеть их, когда захочется», — подчеркнула блогер.

Напомним, что Самойлова и Джиган развелись после 17 лет совместной жизни и рождения четверых детей в начале апреля. Сейчас экс-супруги остаются в хороших отношениях. Более того, Оксана с юмором относится к своей новой жизни.

«Пока ни один мужчина мне не нравится. Это проклятие бывшего мужа», — шутит она.

Пока Самойлова наслаждается статусом свободной женщины и проводит время с детьми.

Ранее рэпер Джиган впервые высказался о возможном романе с Анной Седоковой.