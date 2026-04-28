Преподаватель из Подмосковья вошел в число лидеров премии «Яндекс Учебника» для учителей

Артем Калашников, преподаватель школы № 6 города Долгопрудного, стал одним из 30 лучших учителей информатики страны по итогам премии «Яндекс Учебника» в рамках программы «Кадровый резерв». Эта масштабная инициатива нацелена на развитие ИТ‐образования в школах и колледжах, поддержку талантливых педагогов и внедрение передовых методик преподавания. О достижении подмосковного учителя проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Программа «Кадровый резерв» от «Яндекс Учебника» — это уникальная бесплатная площадка для профессионального роста педагогов, работающих с информатикой. Она открыта не только для школьных учителей, но и для преподавателей среднего профессионального образования, а также для студентов педагогических направлений. Проект дает участникам широкие возможности: осваивать современные курсы повышения квалификации, организовывать уроки и диагностические работы, проводить школьные олимпиады, участвовать в конкурсах и наставнических программах, обмениваться педагогическим опытом с коллегами из разных регионов.

Активность участников оценивается по балльной системе: за каждое значимое действие — от разработки учебных материалов до участия в профессиональных сообществах — начисляются баллы. Именно по их количеству и определялись лидеры премии. Артем Калашников проявил себя как активный и целеустремленный педагог: он успешно завершил обучающую программу в московском офисе Яндекса и достойно представил Московскую область на III Всероссийской конференции «Яндекс Учебника».

Успех Артема Калашникова — это не только личная победа, но и показатель высокого уровня педагогического мастерства, характерного для образовательной системы Московской области. Участие в подобных программах дает учителям мощный импульс для профессионального развития: они осваивают новейшие образовательные технологии, обогащают свои методики и вдохновляют учеников на изучение информатики и программирования.

