«Диалог с Героем»: школьники Бронниц пообщались с защитниками Родины

В школе № 2 подмосковных Бронниц 27 апреля состоялся урок мужества «Диалог с Героем», нацеленный на патриотическое воспитание молодежи, укрепление связи поколений и возрождение традиции наставничества. Школьники смогли лично пообщаться с Героями России, задать им вопросы и услышать от очевидцев рассказы о защите Родины.

В мероприятии приняли участие официальные лица и общественные деятели: замглавы городского округа Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, соцкоординатор Фонда «Защитники Отечества» Ольга Биткова, ветеран СВО Николай Рудак, председатель благотворительного фонда «Милосердие» Нина Корнеева и помощник председателя Бронницкого городского отделения ВООВ «Боевое братство» Татьяна Антонова.

Ключевыми гостями встречи стали Герои Российской Федерации и опытные военнослужащие. Герой России Вячеслав Сивко, полковник Управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ РФ Вячеслав Бочаров и летчик‑испытатель, Герой России Александр Комаров поделились с учащимися личным опытом и интересными воспоминаниями. Они рассказали молодежи Бронниц о примерах настоящего мужества и боевой отваги, о взаимовыручке перед лицом опасности, о духе настоящего товарищества и выдающихся соотечественниках.