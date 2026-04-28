Безобидный прыщ или опасное воспаление? Чем грозит выдавливание фурункулов

Популярные в соцсетях видео с лайфхаками по выдавливанию прыщей подталкивают людей лечить фурункулы дома, но такие попытки могут закончиться серьезными осложнениями, пишет Daily Mail со ссылкой на британского врача общей практики Радж Арору.

Фурункул — это бактериальная инфекция волосяного фолликула, чаще всего вызванная стафилококком. В отличие от обычных прыщей, он глубже, болезненнее и заполнен гноем. При выдавливании инфекция может распространиться вглубь кожи и вызвать новые очаги.

«Выдавливание не решает проблему, а часто создает новые — от множественных фурункулов до более тяжелых форм, вплоть до заражения крови», — объяснила врач.

Особенно опасно прокалывать их иглами: это повышает риск занесения бактерий и может привести к тяжелым осложнениям, включая сепсис.

Наиболее безопасная тактика — тепло и гигиена. Теплые компрессы помогают фурункулу вскрыться естественным образом, а чистота кожи снижает риск распространения инфекции.

«Если покраснение растет, появляется температура или сильная боль — нужно обратиться к врачу. Хоть это уже симптомы крайних случаев, которые весьма редки, пренебрегать знанием, как действовать в таких ситуациях, не стоит», — подчеркнула доктор Арора.

В сложных случаях требуется медицинское вскрытие и антибиотики, особенно если фурункул расположен на лице или возле позвоночника.