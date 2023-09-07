Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года

С начала года в нашей стране стоимость бензина выросла более чем на 7%. Наиболее активный период роста был летом. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, от чего зависят цены на бензин и какова ситуация с ними будет в осенний период. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, повышением стоимости бензина управляют крупные компании, поэтому зависимость от спроса и предложения маленькая.

Эксперт добавил, что на рынке альтернатив бензину нет, в связи с чем спрос на него всегда высокий.

По его словам, частыми причинами подорожания бензина являются санкции, логистика, повышенное потребление в период отпусков.

Беляев отметил, что рост цен топлива осенью продолжится, однако в зимний период он может замедлиться.