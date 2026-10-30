Министр энергетики Подмосковья поздравил инженеров с профессиональным праздником
Сергей Воропанов поздравил жителей с Днем инженера
Фото: [Медиасток.рф]
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов поздравил инженеров региона с их профессиональным праздником. Он отметил, что русская инженерная школа подарила миру множество открытий и технических решений, определивших развитие отрасли на десятилетия вперед.
«Сегодня эту историю продолжают наши инженеры. Они проектируют и модернизируют энергетические объекты, внедряют современные системы управления, находят решения сложных технических задач. Особенно ценю в этой профессии умение видеть проблему целиком, просчитывать последствия каждого решения и отвечать за результат», — сказал министр.
Он добавил, что в регионе реализуются масштабные программы по модернизации энергетической инфраструктуры. Успех этой работы во многом зависит именно от профессиональных кадров, подчеркнул министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.