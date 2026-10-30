Порядка 200 ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре

Порядка 200 ярмарок проведут в Подмосковье в течение ноября. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большая часть ярмарок будет работать в формате «Товары регионов России». На площадках представят продукцию со всей страны.

Также пройдут тематические ярмарки, в том числе «Рыбный день», «Сделано в Подмосковье», «День народного единства» и «День матери».

Новым форматом станет Всероссийская ярмарка «Русская рыба в Подмосковье». В ее рамках с 1 ноября 2026 года до 31 марта 2027 года будет открыто порядка 30 точек в разных городах региона.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.