В Московской области с начала осени продали более 4 млн тонн капусты
Жители Подмосковья с сентября купили свыше 4 млн тонн капусты
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Жители Подмосковья с начала осеннего сезона купили свыше 4 млн тонн капусты. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что из указанного объема более 3 млн тонн пришлось на белокочанную капусту.
При покупке капусты специалисты посоветовали выбирать плотные и тяжелые кочаны беловато-зеленого цвета. Наружные листья должны быть упругими, а кочерыжка чистой и сухой.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли.