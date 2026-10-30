Наперекор темноте: незрячая россиянка нашла себя в IT-профессии

Незрячая жительница Тульской области ушла в IT и стала специалистом МФЦ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Жительница Тульской области Оксана Чучункова, незрячая с рождения, освоила несколько профессий — от массажиста до специалиста IT-компании. Свою историю она отправила на всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» в две номинации, сообщает «Тульские известия».

Оксана Чучункова родилась незрячей, но это не стало для нее преградой на пути к самореализации. Начинала она с массажа, затем перешла в копирайтинг. Сегодня она занимает должность главного специалиста ситуационного центра по работе с людьми с инвалидностью в МФЦ «Мои возможности». При этом параллельно развивается в IT — занимается инженерным тестированием в профильной компании и редактирует контент.

Свой путь Оксана решила осветить на всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности». Заявку она подала сразу в две номинации — «Свой путь» и «Мечта без границ».

К участию в конкурсе приглашают жителей Тульской области с инвалидностью, готовых рассказать о своей самореализации, а также команды и организации, реализующие инклюзивные проекты. Всего предусмотрено 12 номинаций — от личных достижений до проектов в сфере трудоустройства, образования, культуры и технологий. Заявки принимаются до 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф.

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