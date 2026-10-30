Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Аграриям Кузбасса указали на нарушения при работе с химикатами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Сельхозпредприятию из Яшкинского округа Кемеровской области вынесли предостережение о недопустимости нарушений при обращении с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Нарушения вскрылись в ходе мониторинга системы ФГИС «Сатурн». Как выяснили специалисты надзорного ведомства, предприятие пренебрегало регламентами использования химикатов. В частности, при обработке картофеля и пшеницы дозировка пестицидов оказалась ниже минимально допустимых значений, прописанных в Государственном каталоге.

Проблемы обнаружились не только на этих культурах. На рапсовых полях оказался нарушен регламент опрыскивания, а на участках с черным паром аграрии применили недействующий пестицид «Суховей».

Все эти факты указывают на признаки нарушения закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». По итогам проверки 23 октября предприятию объявили предостережение. Аграриям рекомендовано строго соблюдать регламенты применения препаратов и нормы законодательства при производстве сельхозпродукции.

Актуально

Читайте также

Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Крымские поезда «Таврия» продлили до станции Керчь-Южная до 26 октября

Крымские поезда «Таврия» продлили до станции Керчь-Южная до 26 октября

«Единая Россия» предложила приравнять нападение на медика скорой к нападению на правоохранителя

«Единая Россия» предложила приравнять нападение на медика скорой к нападению на правоохранителя

Базовый минимум для здоровья: врач назвала список ежегодных анализов для каждого

Базовый минимум для здоровья: врач назвала список ежегодных анализов для каждого

Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Раскрыта привычка россиян, которая губит овощи за считаные дни

Раскрыта привычка россиян, которая губит овощи за считаные дни

Ушел из вуза СК — верни деньги: Госдума одобрила новый законопроект

Ушел из вуза СК — верни деньги: Госдума одобрила новый законопроект

Ментол сушит, а чай вредит: врач объяснил, как на самом деле спасать севший голос

Ментол сушит, а чай вредит: врач объяснил, как на самом деле спасать севший голос

Ford Focus, Nissan Qashqai и BMW: какие автомобили с пробегом погубят кошелек

Ford Focus, Nissan Qashqai и BMW: какие автомобили с пробегом погубят кошелек

Йод, «Звездочка» и чеснок: что не так с народными методами против ОРВИ и простуды

Йод, «Звездочка» и чеснок: что не так с народными методами против ОРВИ и простуды

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

«Одно попробую»: Путин оценил кофейню от российского СМИ и мороженое на саммите

«Одно попробую»: Путин оценил кофейню от российского СМИ и мороженое на саммите

Добавьте mosregtoday.ru в избранное