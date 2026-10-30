Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Сельхозпредприятию из Яшкинского округа Кемеровской области вынесли предостережение о недопустимости нарушений при обращении с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Нарушения вскрылись в ходе мониторинга системы ФГИС «Сатурн». Как выяснили специалисты надзорного ведомства, предприятие пренебрегало регламентами использования химикатов. В частности, при обработке картофеля и пшеницы дозировка пестицидов оказалась ниже минимально допустимых значений, прописанных в Государственном каталоге.

Проблемы обнаружились не только на этих культурах. На рапсовых полях оказался нарушен регламент опрыскивания, а на участках с черным паром аграрии применили недействующий пестицид «Суховей».

Все эти факты указывают на признаки нарушения закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». По итогам проверки 23 октября предприятию объявили предостережение. Аграриям рекомендовано строго соблюдать регламенты применения препаратов и нормы законодательства при производстве сельхозпродукции.