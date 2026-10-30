Мособлдума провела финал чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье»

Московская областная дума и региональное отделение «Движения Первых» провели в Одинцове финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».

Турнир посвятили 65-летию полета Юрия Гагарина в космос и 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Финалистами стали 63 команды со всего региона. Общее число участников составило около 200 человек.

Командам нужно было пройти шесть таймов. Первые три соответствовали классической настольной игре, а вторые три тура были квизом на тему космоса. После шести таймов жюри приняло решение провести дополнительный тайм.

В результате среди команд школьников победу одержали ребята из Красногорска. Среди команд студентов лучшими стали представители Воскресенска. Победители стали обладателями спилс-карт России и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.