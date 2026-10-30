Студенческая лига бильярдного спорта «Родина» появилась в России
В России создали Студенческую лигу бильярдного спорта «Родина»
Фото: [пресс-служба Группы Родина]
Студенческая лига бильярдного спорта «Родина» появилась в России. Она стала 40-й студенческой спортивной лигой в стране. Об этом сообщает пресс-служба Группы Родина.
Организация была учреждена Федерацией бильярдного спорта России, Российским студенческим спортивным союзом и МИРЭА — Российским технологическим университетом. Лигу возглавил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов. Он отметил, что игра в бильярд помогает развивать стратегическое мышление и концентрацию, а эти навыки могут пригодиться студентам в профессиональной деятельности.
«Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность заниматься тем видом спорта, который ему действительно интересен, независимо от уровня подготовки и места обучения», — также сказал Гатиятов.
В состав лиги войдут команды университетов со всей страны. Студенты смогут принимать участие в турнирах и соревнованиях независимо от первоначального уровня подготовки. В планах организаторов — создание системы регулярных турниров, в рамках которой новички смогут повышать уровень и постепенно переходить к всероссийским состязаниям.
«Наша задача — сделать так, чтобы студент, который сегодня впервые пришел в секцию своего вуза, уже завтра мог стать участником межвузовского турнира, а в перспективе — побороться за победу на всероссийском уровне», — подчеркнул председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков.
Первый сезон лиги стартует в феврале 2027 года. До конца апреля в федеральных округах пройдут отборочные соревнования. Сорок лучших спортсменов в мае примут участие в турнирах в столичном Доме русского бильярда «Москва». Команда-победитель получит автобус для своего университета. Победителям в личных зачетах вручат сертификаты на покупку бильярдного оборудования для вузов.
Площадку для проведения суперфинала предоставит инвестиционно-девелоперская Группа Родина, которая стала партнером лиги. Сооснователь и совладелец компании Владимир Щекин отметил, что русский бильярд — это часть национального культурного наследия. Он также подчеркнул, что важно привлечь к этому спорту больше молодежи.
«Русский бильярд — часть нашего национального культурного наследия и интеллектуальный спорт с огромным потенциалом. Он развивает стратегическое мышление, концентрацию, умение принимать решения и добиваться результата. Сегодня важно, чтобы у молодых людей появлялось больше возможностей заниматься этим видом спорта, совершенствовать мастерство и участвовать в соревнованиях. Мы рады стать партнером Студенческой лиги и предоставить площадку Дома русского бильярда „Москва“ для проведения всероссийского суперфинала. Уверен, что объединение усилий университетов, спортивного сообщества и бизнеса даст новый импульс развитию русского бильярда в России», — отметил Владимир Щекин.