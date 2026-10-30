Студенческая лига бильярдного спорта «Родина» появилась в России. Она стала 40-й студенческой спортивной лигой в стране. Об этом сообщает пресс-служба Группы Родина.

Организация была учреждена Федерацией бильярдного спорта России, Российским студенческим спортивным союзом и МИРЭА — Российским технологическим университетом. Лигу возглавил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов. Он отметил, что игра в бильярд помогает развивать стратегическое мышление и концентрацию, а эти навыки могут пригодиться студентам в профессиональной деятельности.

«Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность заниматься тем видом спорта, который ему действительно интересен, независимо от уровня подготовки и места обучения», — также сказал Гатиятов.

В состав лиги войдут команды университетов со всей страны. Студенты смогут принимать участие в турнирах и соревнованиях независимо от первоначального уровня подготовки. В планах организаторов — создание системы регулярных турниров, в рамках которой новички смогут повышать уровень и постепенно переходить к всероссийским состязаниям.

«Наша задача — сделать так, чтобы студент, который сегодня впервые пришел в секцию своего вуза, уже завтра мог стать участником межвузовского турнира, а в перспективе — побороться за победу на всероссийском уровне», — подчеркнул председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков.

Первый сезон лиги стартует в феврале 2027 года. До конца апреля в федеральных округах пройдут отборочные соревнования. Сорок лучших спортсменов в мае примут участие в турнирах в столичном Доме русского бильярда «Москва». Команда-победитель получит автобус для своего университета. Победителям в личных зачетах вручат сертификаты на покупку бильярдного оборудования для вузов.

Площадку для проведения суперфинала предоставит инвестиционно-девелоперская Группа Родина, которая стала партнером лиги. Сооснователь и совладелец компании Владимир Щекин отметил, что русский бильярд — это часть национального культурного наследия. Он также подчеркнул, что важно привлечь к этому спорту больше молодежи.