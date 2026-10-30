Холод продлевает жизнь: ученые раскрыли механизм

Воздействие умеренного холода запускает в организме молекулярный механизм, способный замедлять возрастные изменения и увеличивать продолжительность жизни. Об этом сообщает журнал Nature.

В экспериментах ученые исследовали круглых червей Caenorhabditis elegans, которых содержали при температуре 15 градусов. Выяснилось: умеренный холод усиливает выработку в мышцах вещества дигидробиоптерина (BH2). Это соединение поступает в другие ткани и участвует в биохимических процессах, помогающих клеткам поддерживать нормальное состояние белков. В частности, механизм предотвращает накопление поврежденных белков, связанных со старением и нейродегенеративными заболеваниями.

Исследователи смогли увеличить продолжительность жизни червей даже без воздействия холода. Для этого они усилили активность фермента, отвечающего за выработку BH2 в мышцах. Дополнительные эксперименты на человеческих клетках показали: BH2 уменьшал накопление аномальных белков, связанных с болезнью Хантингтона и боковым амиотрофическим склерозом. А сочетание BH2 с тирозином снижало признаки гибели нервных клеток с мутацией, связанной с последним заболеванием.

Авторы считают: открытый механизм может стать основой для препаратов, воспроизводящих полезные эффекты холода без необходимости снижать температуру тела.

Ранее ученые назвали продукты, которые защищают мышцы от старения.