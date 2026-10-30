Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья провели выездной прием для участников СВО в Можайске
Участникам СВО в Можайске рассказали о доступных мерах поддержки
Фото: [Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа]
Сотрудники аппарата и помощник на общественных началах уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провели выездной прием для участников СВО в Можайске.
Во встрече с бойцами и членами их семей также приняли участие представители администрации округа, филиала Госфонда «Защитники Отечества», Адвокатской палаты Подмосковья.
«Формат личных приемов интересен нашим жителям. Зачастую к нам приходят люди, которым нужны не только помощь в содействии по решению их вопросов, но и просто человеческие тепло и поддержка», — отметила Фаевская.
Всего за консультациями обратились 14 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.