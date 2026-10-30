ПХГ Германии заполнены на 62% вместо 70: Берлин ищет оправдания

Германия не выполнила план закачки газа в подземные хранилища и теперь рассчитывает на другие источники снабжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства экономики и энергетики.

При целевом показателе в 70% ПХГ удалось заполнить только на 62%. Однако в Берлине заверили: страна располагает более широкими возможностями для получения газа через порты и по трубам из Норвегии, чем в 2022 году.

Плохую подготовку к зиме там объяснили конфликтом в Ормузском проливе и последующим ростом цен.

Ранее стало известно, что Европа столкнулась с новым максимумом цен на газ с 2022 года.