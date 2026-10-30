Ученые назвали части фруктов и овощей, где клетчатки больше всего

Ученые выяснили, в каких частях фруктов и овощей больше всего клетчатки

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Кожура, семена и другие части фруктов и овощей, которые обычно выбрасывают, могут содержать значительно больше клетчатки, чем мякоть. Об этом сообщает журнал International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Ученые из Королевского колледжа Лондона проверили 12 распространенных фруктов и овощей — от ананаса и арбуза до киви, брокколи, перца и тыквы. Сравнили, сколько пищевых волокон в том, что мы едим, и в том, что обычно отправляется в мусорку. Результат оказался показательным: в 10 случаях из 12 «отходы» обошли мякоть по содержанию клетчатки. Например, кожура и семена мускатной тыквы дают 9,25 г волокон на 100 г — почти треть суточной нормы для взрослого.

Ананас и вовсе удивил: его кожура и сердцевина содержат примерно в пять раз больше клетчатки, чем мякоть. Арбузные корки — 2,1 г на 100 г. Единственное исключение — брокколи: у нее соцветия богаче стеблей. Ученые напомнили: клетчатка нужна для пищеварения, а ее достаток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака.

По мнению авторов, разумное использование фруктов и овощей поможет и питание улучшить, и мусора меньше производить. Стебли брокколи можно добавить в горячее, а киви — съесть с тщательно вымытой кожурой. Так что не спешите выбрасывать то, что может принести пользу.

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