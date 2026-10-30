Пенсионерка попала под суд из-за просьбы умершей сестры

Пенсионерка из Кузбасса сняла ₽1,15 млн с карты умершей сестры и попала под суд

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

В Березовском 68-летнюю пенсионерку осудили за то, что она сняла ₽1,15 млн с карты умершей сестры. Женщина уверяла, что выполняла просьбу родственницы, но суд счел это кражей, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

История развернулась в конце мая 2025 года. Уже через два дня после смерти сестры пенсионерка принялась снимать деньги с ее карты. За пару дней она забрала ₽1 млн 150 тыс., сделав пять операций в банкоматах ВТБ и Сбербанка.

В суде женщина объяснила поступок тем, что сестра еще при жизни просила ее об этом. Якобы средства пошли на похороны и благоустройство могил родственников. Однако эти доводы суд отмел: после смерти человека его деньги и имущество переходят к наследникам. В данном случае единственным наследником был сын умершей, и он точно не давал тете разрешения снимать деньги с маминой карты. В итоге поступок расценили как кражу в особо крупном размере.

При вынесении приговора учли возраст женщины, проблемы со здоровьем, третью группу инвалидности, отсутствие судимостей, а также то, что ₽750 тыс. она вернула добровольно. В итоге пенсионерке назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ей придется отдать сыну умершей еще ₽400 тыс. в счет погашения остатка долга. Приговор пока не вступил в силу.

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