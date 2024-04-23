Финансовый аналитик Извольский пояснил, почему Вашингтон не конфискует замороженные активы РФ

Москва отреагировала на законопроект американского конгресса о конфискации замороженных активов РФ в пользу Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это противозаконные действия. О том, что это может привести к краху системы, заявила даже глава ЕЦБ Кристин Лагард. По словам финансового аналитика Артема Извольского, даже если закон будет поддержан Сенатом США, американский лидер его не подпишет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что такое решение станет для Вашингтона самоубийством, поскольку зарубежные инвесторы побегут из американских паевых фондов, банков, акций американских компаний и облигаций госдолга США.

По мнению эксперта, только одной КНР Штаты должны по данным облигациям почти триллион долларов, а если конфисковали у России, то завтра могут и у других стран.

Он добавил, что ответ Москвы будет симметричным. В нашей стране заморожено иностранных активов почти на 290 млрд долларов, из которых свыше 220 млрд, то есть 2/3 – активы бизнеса Евросоюза. При этом Россия ничего не потеряет.