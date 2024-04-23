Финансовый аналитик Извольский пояснил, почему Вашингтон не конфискует замороженные активы РФ
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Москва отреагировала на законопроект американского конгресса о конфискации замороженных активов РФ в пользу Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это противозаконные действия. О том, что это может привести к краху системы, заявила даже глава ЕЦБ Кристин Лагард. По словам финансового аналитика Артема Извольского, даже если закон будет поддержан Сенатом США, американский лидер его не подпишет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он подчеркнул, что такое решение станет для Вашингтона самоубийством, поскольку зарубежные инвесторы побегут из американских паевых фондов, банков, акций американских компаний и облигаций госдолга США.
По мнению эксперта, только одной КНР Штаты должны по данным облигациям почти триллион долларов, а если конфисковали у России, то завтра могут и у других стран.
Он добавил, что ответ Москвы будет симметричным. В нашей стране заморожено иностранных активов почти на 290 млрд долларов, из которых свыше 220 млрд, то есть 2/3 – активы бизнеса Евросоюза. При этом Россия ничего не потеряет.