Финконсультант Матвеева дала совет, что можно купить к новогоднему столу уже сейчас

Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5, в интервью RT поделилась рекомендациями по подготовке к новогоднему столу. По ее словам, уже сейчас можно приобрести необходимые продукты. На первом месте в списке — консервы, которые являются неотъемлемой частью классических новогодних салатов, таких как оливье и крабовый.

Консультант порекомендовал не забывать о классическом угощении — бутербродах со шпротами.

«Приобрести эти продукты можно уже сейчас, а лучше даже оптом. Такие товары хранятся вплоть до двух лет, и даже если не пригодятся во время зимних праздников, выкидывать их явно не придётся», — отметила эксперт.

Специалист отметила, что соленья — неотъемлемая часть новогодних салатов. Они часто встречаются в оливье и сельди под шубой, а также являются популярной закуской на праздничном столе.

«Отправляйтесь за ними до ажиотажного спроса и сезонных коэффициентов к стоимости — так ваше застолье будет не только вкусным, но и выгодным», — порекомендовала собеседница RT.

По ее мнению, на первый взгляд может показаться, что готовить горячие блюда из замороженных продуктов еще рано, но это заблуждение. При правильной заморозке мясо и птица сохраняют свои вкусовые качества. Продукты следует хранить в морозильной камере при температуре не выше -16°C, чтобы они оставались свежими в течение 3—6 месяцев, подчеркнула Матвеева.

Аналитик считает, что соки, морсы, газированные напитки и алкоголь уже доступны для покупки.