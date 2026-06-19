В Химках пройдет летний фестиваль осознанного потребления

В Химках готовится яркое событие, объединяющее стиль, творчество и заботу об окружающей среде. 2-й фестиваль осознанного потребления «Гаражка» пройдет 20–21 июня в ТРЦ «Мега Химки» на фуд‐корте. Гостей (0+) ждет насыщенная программа с 11:00 до 21:00, вход будет свободным. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пространство фестиваля разделят на тематические зоны, каждая из которых раскроет идею разумного отношения к вещам и ресурсам. На маркете можно познакомиться с продукцией локальных брендов и изделиями ручной работы. Любителей необычных находок привлечет гаражная распродажа: там найдутся интересные предметы гардероба, аксессуары и винтажные вещи. Особую атмосферу создаст своп‐зона: здесь любой желающий сможет бесплатно обменяться вещами, давая им вторую жизнь. Отдельный интерес представит своп IKEA — специальная площадка для обмена товарами из этой сети.

Важная часть фестиваля — экологическая составляющая. В зоне сортировки команда сети экоцентров «Приемочная № 1» поможет правильно сдать вторсырье. Сюда можно принести батарейки, «добрые крышечки», мелкий электрохлам (например, провода, зарядки, наушники и кабели), чистые и смятые PET‐бутылки до 6 л, алюминиевые банки от напитков (тоже чистые и смятые), а также макулатуру. Для более габаритных фракций — крупной техники, стекла, пластика и других материалов — организуют отдельный пункт приема: он ждет на верхней парковке ТРЦ, напротив магазина «Стокманн».

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