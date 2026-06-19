«Инопланетное чудо» в лесах Подмосковья: краснокнижный ежовик коралловидный заметили в Богородском округе

Сезон тихой охоты в Подмосковье принес не только традиционные сморчки, строчки и маслята. Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило о находке краснокнижного гриба — ежовика коралловидного. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первые плодовые тела редкого гриба заметили в Богородском округе. Внешне он напоминает инопланетный организм: белое, ветвистое, похожее на коралл или цветную капусту. Специалисты предупреждают: срывать этот гриб категорически нельзя, так как он находится под особой охраной.

Ежовик коралловидный известен в Подмосковье с начала ХХ века и долгое время считался крайне редким. Обычно его находили небольшими группами — по три–пять плодовых тел. Однако в последние десятилетия гриб стали замечать чаще, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий. Это позволило изменить его охранный статус на «вид, восстанавливающийся в численности». Если тенденция сохранится, ежовик могут перенести из основного списка Красной книги Московской области в мониторинговый список, что снизит уровень защиты. Однако на данный момент он по-прежнему охраняется законом. Сбор ежовика коралловидного влечет административный штраф.

Экологи напоминают: в Красную книгу Московской области занесено несколько десятков видов грибов, и даже случайное повреждение редкого организма может повлечь наказание. Грибникам советуют фотографировать необычные находки, но не трогать их руками, чтобы не навредить мицелию. В ведомстве также сообщили, что ведут мониторинг популяции ежовика, чтобы уточнить его распространение в регионе и при необходимости пересмотреть охранный статус. Пока же редкий «коралл» остается под запретом. Любителям тихой охоты лучше сосредоточиться на традиционных съедобных грибах.

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