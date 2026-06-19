«Спартак» и «Динамо» провернули громкий обмен нападающими

27-летний чемпион мира Макс Комтуа провел в составе «Динамо» два сезона, ранее он играл в НХЛ за «Анахайм Дакс». Первый сезон в КХЛ получился заметно лучше второго — 50 очков в 62 матчах против 34 баллов в 54 играх. При этом тренерский штаб «Динамо» был недоволен большим количеством штрафа Комтуа и решил избавиться от строптивого канадца.

29-летний Никита Коростелев провел лучший сезон в своей карьере — 35 (21+14) очков. В «Спартаке» он отыграл лишь год, ранее нападающий выступал за «Трактор», «Северсталь», «Металлург», ЦСКА и «Адмирал».

«Динамо» возглавил новый главный тренер Леонид Тамбиев. Еще в конце апреля стало известно, что он намерен отказаться от услуг Комтуа.