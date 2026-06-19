Человек-навигатор: хобби студента из Подмосковья сделало его героем соцсетей

Илья Вахонин из Коломны прошел пешком более тысячи километров, побывав на всех станциях московского метро, МЦК и МЦД. О том, как хобби превратилось в рекорд и покорило интернет, путешественник рассказал корреспонденту REGIONS .

Первые шаги

В 2023 году, после сдачи ЕГЭ, Илья случайно открыл в себе увлечение: за день прошел по родной Коломне 50 километров. Затем последовал маршрут до Воскресенска и обратно — 81 километр за 20 часов. Следующим вызовом стала дорога от дома до станции «Выхино» — почти 120 километров за 30 часов. Друзья отговаривали, но Илья справился. В конце лета он прошел маршрут Коломна — Озеры — Зарайск — Луховицы (135 километров за 46 часов).

Москва: между учебой и рекордами

После переезда в столицу для учебы в Университете Мировых Цивилизаций имени Жириновского свободного времени стало меньше. Илья — общественный советник Москвы, активист молодежного парламента, член Российского военно-исторического общества. Приходилось жертвовать сном и выходными.

«Иногда возвращался после 30-часового маршрута поздней ночью. А утром уже на учебу или мероприятия», — вспоминает он.

Первым челленджем стало изучение подземки: Илья проехал все линии метро за один день. Затем он узнал самую западную, восточную, северную и южную станции и решил пройти между ними. В декабре, сразу после пар, отправился из «Внуково» в Некрасовку — 56 километров при минус десяти. Самыми тяжелыми оказались километры в Люберцах.

«Я стал первым в Москве, кто прошел от самой западной до самой восточной станции метро. Когда объявил об этом в телеграм-канале, мне написали десятки людей из университета с поздравлениями», — говорит Илья.

В январе 2024 года он прошел от «Физтеха» до «Бунинской аллеи» — по навигатору 51 километр, но Илья прошел 102, посетив 50 районов города.

Мечта длиною в два года

Идея пройти всю схему метро родилась случайно — в вагоне, когда Илья смотрел на карту. Сначала были пройдены все линии метро, затем — МЦК вместе с помощником машиниста.

Самый сложный этап — МЦД. Принцип: никаких палаток и отелей, одна линия — одна попытка. Рекордным стало прохождение МЦД-2 от «Нахабино» до «Подольска» — 139 километров за 46 часов.

«Порой было крайне тяжело. Но поддержка друзей и подписчиков давала энергию», — признается Илья.

Не просто рекорд

Во время путешествий Илья помогал людям, создавал контент и даже решал городские проблемы — сообщал об открытых люках и разбитых дорогах в местные власти. Благодаря его примеру молодежь начала изучать столицу пешком. Проект вышел за пределы Москвы — о нем узнали в Санкт-Петербурге и других городах.

«Мне до сих пор не верится, что все это было со мной. Но все стало возможным благодаря тем, кто поддерживал и верил», — заключил собеседник REGIONS.

Ранее сообщалось, что рекордсмен мира из Подмосковья прыгнул с башни «Меркурий» в Москва-Сити на 338 м.