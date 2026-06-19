Звезда команды КВН «Раисы» Соелма Гармаева погибла в ДТП

В роковой вечер Гармаева взяла автомобиль каршеринга и отправилась по делам. Обычно она избегала КАД, но в этот раз почему-то изменила привычке. На полпути машина неожиданно заглохла. Соелма прижалась к отбойнику, включила аварийную сигнализацию и написала в техническую поддержку. Ей посоветовали оставаться на месте и ждать мастеров. Затем она отправила сообщение сестре Эржене: «Жду помощь».

Сестра смогла ответить только через 15 минут — но сообщение осталось непрочитанным. Спустя несколько часов Эржене позвонили друзья Соелмы из Петербурга и сообщили об аварии на КАД.

Как выяснилось позже, Соелма вышла из машины, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в ее автомобиль на огромной скорости врезался другой водитель. Удар был такой силы, что машину отбросило на несколько метров, а женщину зажало между автомобилями. Смерть наступила мгновенно.

За рулем второго автомобиля находился 42-летний мужчина. Его пассажиры — 27-летняя девушка и шестилетний ребенок — были госпитализированы. Полиция проводит проверку.

Соелма Гармаева родилась 11 декабря 1988 года в Улан-Удэ. Она окончила школу с золотой медалью, а затем с красным дипломом Иркутский государственный технический университет по специальности «инженер». Еще в вузе она увлеклась КВН: выступала за сборную ИрГТУ на лиге у Александра Маслякова, а затем вошла в состав команды «Раисы».

В 2012 году Соелма переехала в Санкт-Петербург. Там она строила карьеру инженера, курировала строительство сложных объектов, включая атомную станцию в Турции. Но душа требовала смеха: параллельно с работой она выступала со стендапом в барах и клубах, ездила в Москву на кастинги юмористических шоу. Обзавестись семьей она не успела, но каждый день созванивалась с родными в Иркутске.

Прощание с Гармаевой пройдет 20 июня в 12:00 в Санкт-Петербурге. Семья приняла решение кремировать ее в Петербурге, а затем доставить урну с прахом в Иркутск для захоронения.

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