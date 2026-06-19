Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался против идеи заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения. В беседе с «Газетой.Ru» сенатор заявил, что такой сценарий не приведет к установлению мира, а лишь даст киевскому режиму возможность перевооружиться и подготовиться к новому этапу противостояния.

По словам Джабарова, пока у власти в Киеве находится нынешнее руководство, говорить о каком-либо мирном урегулировании бессмысленно. Он подчеркнул, что любое прекращение огня по текущей линии фронта будет использовано Украиной для восстановления боеспособности и накопления ресурсов. Парламентарий назвал подобные предложения блефом и выразил сомнение в том, что Россия вновь поддастся на такие маневры.

Сенатор отметил, что на протяжении всего конфликта Киев не раз демонстрировал нежелание выполнять достигнутые договоренности, а заморозка лишь откладывает неизбежное и создает иллюзию прогресса. Он считает, что единственным реальным условием для установления мира является смена политического курса в Киеве. Джабаров также добавил, что Москва будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее некоторые западные и украинские политики высказывались в пользу заморозки конфликта по аналогии с корейским сценарием, но в России такие инициативы воспринимают как попытку выиграть время. Джабаров резюмировал, что Россия не позволит себя обмануть, и любые попытки затянуть переговоры будут пресекаться. Официальный Кремль также неоднократно заявлял, что заморозка неприемлема, так как не решает коренных причин конфликта. Москва настаивает на полном выполнении изначально заявленных целей.

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