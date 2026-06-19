Страшная находка не подтвердилась: чью голову достали спасатели из Мойки в Санкт-Петербурге

Спасатели, работавшие на реке Мойке в центре Санкт-Петербурга, извлекли из воды не человеческую голову, как предполагалось ранее, а пакет с мусором и останками животного. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в полиэтиленовом пакете обнаружилась голова животного. По словам собеседников издания, скорее всего, речь идет о кошачьей голове. Информация о том, что из реки достали отрезанную человеческую голову, появилась в социальных сетях вечером 19 июня и вызвала широкий резонанс. Однако официальные источники оперативно опровергли эту версию.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС. После осмотра находки было установлено, что угрозы для общественной безопасности нет. Следственные органы не усматривают признаков криминального убийства или расчленения.

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