Будет ли магнитная буря 20 июня: прогноз Лаборатории солнечной астрономии, самочувствие метеозависимых и вспышки

20 июня геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной. Ученые не прогнозируют магнитную бурю, однако небольшие колебания магнитосферы в течение суток все же возможны. Для большинства людей день пройдет без заметного влияния космической погоды.

При этом специалисты отмечают, что солнечная активность остается умеренной, и ситуация может меняться при новых вспышках на Солнце.

Прогноз магнитной обстановки 20 июня

По данным лабораторий космической погоды, магнитосфера будет находиться в пределах «зеленого» уровня.

Основные показатели:

Kp-индекс — от 2 до 3,5 баллов

состояние — спокойное

кратковременные колебания — возможны в утренние часы

Это означает отсутствие полноценной магнитной бури.

Вероятность магнитной бури 20 июня

Несмотря на общий спокойный фон, вероятность геомагнитных возмущений полностью не исключается.

Оценки специалистов:

39% — спокойное состояние

35% — слабые возмущения

26% — вероятность магнитной бури

Такие показатели считаются низкими и не указывают на серьезную угрозу.

Солнечная активность 20 июня

На Солнце зафиксирована одна вспышка класса C. Такие события относятся к слабым и обычно не приводят к заметным последствиям на Земле.

Особенности:

вспышка произошла в ночные часы

уровень активности — низкий

влияния на магнитосферу не ожидается

Влияние на самочувствие

При спокойной геомагнитной обстановке большинство людей не ощущают изменений.

Возможные реакции у чувствительных людей:

легкая усталость

сонливость

небольшие перепады давления

снижение концентрации

Сильного влияния не прогнозируется.

Когда возможны магнитные бури в июне

По текущим расчетам, конец июня 2026 года ожидается относительно спокойным. Геомагнитная активность будет оставаться на низком уровне, однако при новых солнечных вспышках ситуация может меняться в течение суток.