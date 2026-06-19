Будет ли магнитная буря 20 июня: прогноз Лаборатории солнечной астрономии, самочувствие метеозависимых и вспышки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

20 июня геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной. Ученые не прогнозируют магнитную бурю, однако небольшие колебания магнитосферы в течение суток все же возможны. Для большинства людей день пройдет без заметного влияния космической погоды.

При этом специалисты отмечают, что солнечная активность остается умеренной, и ситуация может меняться при новых вспышках на Солнце.

Прогноз магнитной обстановки 20 июня

По данным лабораторий космической погоды, магнитосфера будет находиться в пределах «зеленого» уровня.

Основные показатели:

  • Kp-индекс — от 2 до 3,5 баллов
  • состояние — спокойное
  • кратковременные колебания — возможны в утренние часы

Это означает отсутствие полноценной магнитной бури.

Вероятность магнитной бури 20 июня

Несмотря на общий спокойный фон, вероятность геомагнитных возмущений полностью не исключается.

Оценки специалистов:

  • 39% — спокойное состояние
  • 35% — слабые возмущения
  • 26% — вероятность магнитной бури

Такие показатели считаются низкими и не указывают на серьезную угрозу.

Солнечная активность 20 июня

На Солнце зафиксирована одна вспышка класса C. Такие события относятся к слабым и обычно не приводят к заметным последствиям на Земле.

Особенности:

  • вспышка произошла в ночные часы
  • уровень активности — низкий
  • влияния на магнитосферу не ожидается

Влияние на самочувствие

При спокойной геомагнитной обстановке большинство людей не ощущают изменений.

Возможные реакции у чувствительных людей:

  • легкая усталость
  • сонливость
  • небольшие перепады давления
  • снижение концентрации

Сильного влияния не прогнозируется.

Когда возможны магнитные бури в июне

По текущим расчетам, конец июня 2026 года ожидается относительно спокойным. Геомагнитная активность будет оставаться на низком уровне, однако при новых солнечных вспышках ситуация может меняться в течение суток.

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