Будет ли магнитная буря 20 июня: прогноз Лаборатории солнечной астрономии, самочувствие метеозависимых и вспышки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
20 июня геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной. Ученые не прогнозируют магнитную бурю, однако небольшие колебания магнитосферы в течение суток все же возможны. Для большинства людей день пройдет без заметного влияния космической погоды.
При этом специалисты отмечают, что солнечная активность остается умеренной, и ситуация может меняться при новых вспышках на Солнце.
Прогноз магнитной обстановки 20 июня
По данным лабораторий космической погоды, магнитосфера будет находиться в пределах «зеленого» уровня.
Основные показатели:
- Kp-индекс — от 2 до 3,5 баллов
- состояние — спокойное
- кратковременные колебания — возможны в утренние часы
Это означает отсутствие полноценной магнитной бури.
Вероятность магнитной бури 20 июня
Несмотря на общий спокойный фон, вероятность геомагнитных возмущений полностью не исключается.
Оценки специалистов:
- 39% — спокойное состояние
- 35% — слабые возмущения
- 26% — вероятность магнитной бури
Такие показатели считаются низкими и не указывают на серьезную угрозу.
Солнечная активность 20 июня
На Солнце зафиксирована одна вспышка класса C. Такие события относятся к слабым и обычно не приводят к заметным последствиям на Земле.
Особенности:
- вспышка произошла в ночные часы
- уровень активности — низкий
- влияния на магнитосферу не ожидается
Влияние на самочувствие
При спокойной геомагнитной обстановке большинство людей не ощущают изменений.
Возможные реакции у чувствительных людей:
- легкая усталость
- сонливость
- небольшие перепады давления
- снижение концентрации
Сильного влияния не прогнозируется.
Когда возможны магнитные бури в июне
По текущим расчетам, конец июня 2026 года ожидается относительно спокойным. Геомагнитная активность будет оставаться на низком уровне, однако при новых солнечных вспышках ситуация может меняться в течение суток.