«Моему любимому 50»: Алла Пугачева с опозданием поздравила Максима Галкина с юбилеем

Юморист и телеведущий Максим Галкин* отметил свой 50-й день рождения 18 июня. В этот день он опубликовал в личном блоге пять снимков, на которых позировал один. Подписчики и коллеги начали поздравлять его в комментариях. Среди них были Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Альбина Джанабаева, Светлана Лобода и другие знаменитости.

Однако жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, в день рождения мужа не написала ему поздравлений в социальных сетях. Вместо этого она зашла в блог музыканта Владимира Кузьмина и поздравила его жену Екатерину Трофимову с 44-летием. Этот шаг вызвал немало вопросов у поклонников пары, которые начали строить догадки о возможных разногласиях в семье.

Но уже 19 июня Пугачева опубликовала совместное фото с Галкиным и написала: «Моему любимому 50. Живем дальше», сообщает The Voice. Таким образом, певица все же поздравила мужа, хотя и с опозданием на один день.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков поздравил сына своей новой возлюбленной с днем рождения.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.