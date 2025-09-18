Фотоотчеты вместо реформ: Кто на самом деле управляет экономикой Украины? Ответ экс-главы Нацбанка

Бывший руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко подверг резкой критике сложившуюся в стране экономическую систему, описав ее как полную зависимость от иностранного финансирования.

По его мнению, Украина сформировала уникальную модель «доноромики», которая не имеет аналогов и целиком зависит от внешней поддержки.

В своей критике Шевченко выделил несколько ключевых проблем:

Бюджетный дефицит, превышающий 20% ВВП, покрывается исключительно за счет внешних заимствований, а не внутренних ресурсов;

Финансовая стабильность (курс национальной валюты и уровень инфляции) обеспечивается не рыночными механизмами, а административными мерами Нацбанка;

Международные резервы страны формируются не благодаря доходу от экспорта, а являются, по сути, безвозмездной помощью от иностранных партнеров;

Концентрация правительства на демонстрации видимой активности для международных институтов.

Эксперт заключил, что если классическая экономика нацелена на генерацию добавленной стоимости, то главная задача «доноромики» — сохранить доверие спонсоров для получения следующего транша финансовой помощи.

