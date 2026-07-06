Англия выбила Мексику, сняв проклятие «Ацтеки»

Легендарный стадион в Мехико прежде приносил неудачи англичанам на чемпионатах мира. В 1970 году они уступили сборной ФРГ со счетом 2:3, ведя в два мяча. В 1986-м в четвертьфинале Англия проиграла Аргентине 1:2 в знаменитой игре, где были два мяча Диего Марадоны — с «рукой Бога» и феноменальным проходом через все поле.

В первом тайме равную и размеренную игру взорвали две быстрые атаки англичан. Оба раза на острие оказывался Джуд Белингем, сделавший дубль за 99 секунд. Мексика сумела быстро отыграть один мяч. Хулиану Киньонесу повезло с отскоком, и он с лета вогнал мяч в сетку.

На 54-й минуте Англия осталась в меньшинстве. После просмотра ВАР красную карточку получил Джарелл Куанса. На 60-й минуте англичане вернули преимущество в два мяча после 11-метрового Харри Кейна.

Все оставшееся время британцы вынуждены были отбиваться. На 69-й минуте Кейн стал виновником пенальти уже в ворота Англии — Рауль Хименес реализовал.

У ворот Джордана Пикфорда было горячо до конца матча, но Англия выстояла. В четвертьфинале ее соперником будет сборная Норвегии, которая сенсационно выбила из турнира Бразилию (2:1).