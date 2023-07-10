Французские энергетики предрекли Европе тяжелую зиму

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что предстоящая зима может быть непростой для Европы. Об этом он рассказал телеканалу CNews.

Он уверен, что к октябрю европейские хранилища газа будут заполнены, но их мощностей может не хватить, если зима выдастся холодной.

Это не обязательно означает, что газа в Европе не будет совсем, но импорт в этом случае будет очень дорогим. Рассчитывать на дружественные цены не приходится.

После прекращения российских поставок европейцы в основном перешли на сжиженный природный газ из США. Пуянне выразил обеспокоенность тем, что регулярность этих поставок зависит от политической обстановки за океаном. Так, если в следующем году на выборах победит кандидат от республиканцев, то поставки могут прекратиться, и тогда Европа получит «системный риск», считает французский топ-менеджер.