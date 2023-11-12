Фудмолл «Гастровилла» открыли в подмосковной Истре

Накануне в подмосковной Истре состоялось масштабное открытие фудмолла «Гастровилла». Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«Это первый подобный проект на территории всех аутлетов в регионе. Уверен, что формат будет востребован как у жителей и гостей Истры, так и у рестораторов, которые захотят развивать бизнес посредством такой площадки», - отметил заместитель главы ведомства Кирилл Григорьев.

Отмечается, что общая площадь данного фудмаркета составила чуть менее пяти тысяч квадратных метров. В здании расположили 21 предприятие общественного питания - рестораны и бары, а также мини-рынок, состоящий из 21 торговой точки, там можно купить фермерскую и другую гастрономическую продукцию. На новом объекте в Истре создано более пятисот рабочих мест.

Известно, что в день открытия были проведены мастер-классы от шеф-повара Константина Ивлева и музыкальные сессии кавер групп, мероприятие завершили праздничным салютом.