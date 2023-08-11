Германия рискует столкнуться с дефицитом газа через четыре года

Германия рискует столкнуться с дефицитом голубого топлива до начала 2027 года при условии отсутствия у нее новых хранилищ и газопроводов. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что на данный момент немецкие хранилища заполнены на 90% от их суммарной вместимости, однако холодная зима может угрожать энергетической безопасности ФРГ.

Добавляется, что при негативном сценарии запасы энергоресурсов Германии могут истощиться уже к концу первого месяца 2024 года.