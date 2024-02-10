Германист Белов пояснил, кому выгодно забрать дочерние предприятия «Роснефти»

По словам главы Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, причины того, что власти Германии могут забрать дочерние предприятия «Роснефти», кроются в недалеком прошлом. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что немецкими властями было изменено законодательство по критической инфраструктуре энергетики, что дает возможность национализировать любые активы материнской компании, которая не зарегистрирована в Евросоюзе.

По мнению эксперта, это далеко не самый худший вариант в сложившихся условиях.

Он напомнил, что «отъем» дочерних предприятий «Роснефти» начался почти два года назад путем ареста активов и введения внешнего управления.