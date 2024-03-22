Глава Ассоциации банков Тосунян считает, что высокий процент по потребительским кредитам вредит всей экономике
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Отечественные банки впервые с осени 2023 года подняли лимиты по кредитным картам — в прошлом месяце он достиг 96,6 тыс. рублей. По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, причина этого лежит в потребности экономики в активной выдаче банками потребительских кредитов, в том числе кредитных карт и ипотек, а также с тем, что надзорные органы понимают негативные последствия сдерживания рынка кредитования. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что минувший год по своим результатам оказался довольно позитивным для банковской системы, не только отыграв падение всех показателей 2022 года, но и показав хороший рост по многим параметрам.
По мнению эксперта, серьезное значение в контексте рынка кредитования имеет фактор стоимости российской валюты. Если привести национальную валюту к соответствию в номинальном выражении, может оказаться, что никакого повышения доли потребительского сегмента и не произошло.
Он подчеркнул, что избыточные ограничения, которые накладываются на рынок кредитования, влияют на всю экономику. При этом двухзначная кредитная ставка не является нормальной ситуацией, однако в текущих условиях в нашей стране все равно есть определенная устойчивость и определенное движение в виде новых накопительных инструментов для ипотеки и повышения объемов потребительского кредитования.