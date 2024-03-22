Глава Ассоциации банков Тосунян считает, что высокий процент по потребительским кредитам вредит всей экономике

Отечественные банки впервые с осени 2023 года подняли лимиты по кредитным картам — в прошлом месяце он достиг 96,6 тыс. рублей. По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, причина этого лежит в потребности экономики в активной выдаче банками потребительских кредитов, в том числе кредитных карт и ипотек, а также с тем, что надзорные органы понимают негативные последствия сдерживания рынка кредитования. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что минувший год по своим результатам оказался довольно позитивным для банковской системы, не только отыграв падение всех показателей 2022 года, но и показав хороший рост по многим параметрам.

По мнению эксперта, серьезное значение в контексте рынка кредитования имеет фактор стоимости российской валюты. Если привести национальную валюту к соответствию в номинальном выражении, может оказаться, что никакого повышения доли потребительского сегмента и не произошло.

Он подчеркнул, что избыточные ограничения, которые накладываются на рынок кредитования, влияют на всю экономику. При этом двухзначная кредитная ставка не является нормальной ситуацией, однако в текущих условиях в нашей стране все равно есть определенная устойчивость и определенное движение в виде новых накопительных инструментов для ипотеки и повышения объемов потребительского кредитования.