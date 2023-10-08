Глава ЕЦБ высказалась о будущих ценах на нефть

Руководитель Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что цены на нефть будут высокими и дальше, и с этим просто стоит смириться. Ее слова передает издание La Tribune Dimanche, интервью с Лагард было опубликовано на официальном интернет-ресурсе регулятора.

Лагард считает, что обновленный стандарт нефтяных цен должен замотивировать ЕЦБ на более активное сопротивление изменению климата и на переход на энергетическую структуру, которая была бы куда менее зависима от ископаемых и поставщиков.

Она также заявила, что для борьбы с новыми климатическими угрозами стоит использовать все из доступных средств.

Недавно она заявляла, что нынешние европейские экономические модели оказались не приспособлены к условиям глобального кризиса.