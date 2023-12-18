Глава МВФ: Украина сможет продержаться без международной помощи лишь пару месяцев

Украина сможет справиться с краткосрочным дефицитом финансирования в течение пары месяцев, заявила в интервью The Financial Times директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Однако если международная помощь задержится, экономическое возрождение Украины может оказаться под угрозой. В этом случае Киев может вернуться к «дестабилизирующей политике», в частности, включению печатного станка, опасается глава МВФ.

США и Евросоюз до сих пор не согласовали новые пакеты помощи Украине. Для исполнения бюджета 2024 года Киеву требуется $41 млрд от союзников. В противном случае придется идти на жесткое сокращение расходов.