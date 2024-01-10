Глава Рослесхоза назвал мифом слухи о том, что «Китай вырубит всю Сибирь»

Глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости назвал мифом разговоры о том, что в скором времени вся сибирская тайга будет вырублена для продажи древесины в Китай.

«Лес – это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим», – отметил Советников.

Глава Рослесхоза рассказал, что ежегодно в России можно вырубать деревья на 600 млн кубометров, в реальности же вырубается менее 200 млн. Более того, в последние годы в стране сажают больше деревьев, чем вырубают.

В 2023 году Россия экспортировала 25 млн кубометров пиломатериалов. Причем по сравнению с предыдущим годом поставки за границу сократились на 7%. Китай остается крупнейшим импортером российской древесины, на его долю приходится более половины всех поставок.