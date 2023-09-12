Глава Талдомского округа посетил АО «Арсенал»

Глава подмосковного Талдомского городского округа Юрий Крупенин совместно с председателем муниципального Совета депутатов Михаилом Аникеевым встретился с коллективом АО «Арсенал». Этой новостью поделились в социальных сетях администрации муниципалитета.

Также на встрече присутствовали депутат Московской областной Думы Александр Орлов и депутаты окружного Совета.

Муниципальное АО «Арсенал» является одним из ведущих предприятий в стране, занимающихся обработкой натуральной кожи. Завод оснащен передовой техникой и элементами инфраструктуры.

В рамках диалога с сотрудниками предприятия глава муниципалитета подвел социально-экономические итоги и обсудил дальнейшие перспективы. А завершилось мероприятие благодарностью и пожеланиями коллективу «Арсенала» от Юрия Крупенина, который подчеркнул вклад в экономику муниципалитета и всего Подмосковья.