Глава Талдомского округа встретился с коллективом предприятия «Рубис»

На днях рабочую встречу с трудовым коллективом ООО «Рубис» провел глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Вместе с главой муниципалитета на встречу прибыли его заместитель Екатерина Марусева, депутаты Совета депутатов и территориальный руководитель Роман Балаев.

В ходе рабочей встречи с руководством и трудовым коллективом обсудили текущую ситуацию, планы, проблемы на предприятии, ответили на ряд вопросов.

Напомним, сегодня это и другие предприятия округа активно развиваются, наращивают обороты производства. О важности работы по импортозамещению и развитию промышленного потенциала неоднократно говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев.