Глава ЦБ Набиуллина: экономика РФ находится в переломной точке

Экономика России сейчас переживает ключевой этап и находится в переломной точке. В ближайшие месяцы возможно замедление инфляции, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Государственной думы РФ, передает ТАСС.

Она отметила, что «денежно-кредитная политика наконец достигла необходимой строгости», что должно помочь в контроле над ростом цен. Снижение основной процентной ставки может начаться в следующем году, его темпы будут зависеть от уровня инфляции.

По прогнозам Набиуллиной, реализация стратегии Центробанка должна привести к снижению инфляции до 4,5-5% в следующем году, а затем помочь ей стабилизироваться на уровне около 4%.

Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, на фоне исторически высокой ключевой ставки темпы кредитования компаний в этом году ожидается замедлиться до 17-20% по сравнению с 22,6% в прошедшем году, а к 2025 году — до 8-13%.

Ранее сообщалось, что Кремль связал повышение ставок по ипотеке с обеспечением стабильности экономики.