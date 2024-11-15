Кремль связал повышение ставок по ипотеке с обеспечением стабильности экономики

Государственные органы предпринимают шаги для поддержания макроэкономической стабильности, при этом все последствия тщательно мониторятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне роста ипотечных ставок в Сбербанке, как передает РБК.

На вопрос о возможных тревогах по поводу ухудшения доступа к кредитам для бизнесменов, Песков отметил, что экономический блок России и специалисты по экономическим вопросам в администрации президента внимательно следят за экономической ситуацией.

В стране принимаются меры для поддержания макроэкономической стабильности, и за эффектами этих решений ведется тщательное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в ноябре ставка по рыночным программам ипотечного кредитования может вырасти до 25-26%. Рост ставок по ипотеке возможен в связи с повышением ключевой ставки до 21%.