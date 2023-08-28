Google задолжал России более 20 млрд рублей

Как информирует ТАСС, по данным на конец августа нынешнего года подразделение корпорации Google в РФ задолжало российским кредиторам 20,1 млрд рублей.

Как следует из материалов по итогам первого собрания кредиторов, общая дебиторская задолженность Google в России уже перевалила за сумму в 27 млрд рублей.

«В первом собрании участвовали представители Федеральной налоговой службы, Ижевского радиозавода, компании „Альфа текстайлз“, сервиса „2ГИС“, компании „Проксима текнолоджи“ и еще четырех компаний. Сумма их денежных требований к Google составляет 97,2% от общей, которая, в свою очередь, на 22 августа превышает 20,177 миллиардов рублей», — сообщает агентство.

Отмечается, кредиторами на собрании было принято решение о ходатайстве в Арбитражном суде Москвы признать российское отделение корпорации Google банкротом, открыв попутно в отношении него конкурсное производство.