Готовьте дома и покупайте одежду заранее: три привычки, которые сэкономят ₽100 тысяч в год

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с « Абзацем » рассказал, как сэкономить около ₽100 тысяч без снижения привычного качества жизни. По его словам, грамотная оптимизация расходов заключается не в ограничениях, а в разумном распределении средств и отказе от сезонных переплат.

Один из главных способов экономии — заранее покупать сезонную одежду. Второй важный пункт касается питания: по словам эксперта, на общепит уходят огромные суммы, поэтому готовить дома и брать еду с собой в офис — идеальный вариант. Домашняя пища обладает другой комбинацией белков, жиров и углеводов и дает более длительное чувство сытости. Кроме того, Бархота подчеркнул, что основой финансовой стабильности остается личная дисциплина. К моменту получения зарплаты или аванса у человека должен оставаться небольшой запас неизрасходованных средств с предыдущего поступления, а ситуация, когда в день выплаты счет равен нулю, недопустима. Такая привычка стимулирует бережное отношение к деньгам, защищает от бюджетного дефицита и спасает от необходимости брать новые кредиты.