Как услышать мелодию, которую другой человек напевает у себя в голове: ученые провели эксперимент с мозговой активностью

Ученые смогли частично восстановить мелодии по активности мозга людей, которые в рамках эксперимента представляли продолжение знакомых песен, пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование Сеульский университет в журнале eNeuro. Работа показывает, что мозговые сигналы могут хранить информацию не только о словах или движениях, но и о музыке, звучащей «в голове».

В исследовании участвовали 10 пациентов с эпилепсией, которым установили электроды для медицинского наблюдения. Им включали первые такты детских песен, после чего участники должны были мысленно продолжить мелодию, а затем напеть то, что представили. Далее ученые следили за волнами мозговой активности на мониторе, и по ним можно было узнавать звуки.

Команда Джи Квон и Чун Ки Чуна анализировала сигналы мозга и искала в них информацию о высоте нот. Модель не угадывала точные абсолютные звуки, а считывала относительные расстояния между нотами.

Это важно, потому что люди узнают мелодию именно по связи нот, даже если песню сыграть в другой тональности. Объединяя такие предсказания по времени, ученые смогли восстановить ход воображаемой мелодии.

Авторы считают, что в будущем метод можно будет развить для более сложной музыки, темпа и громкости. Потенциально он может помочь людям, которые не могут произнести или напеть то, что представляют.