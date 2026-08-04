Август — время готовить машину к осени: автоэксперт назвал пять систем, которые проверяют до первых заморозков

Бывалые водители знают: август — последний месяц, когда можно спокойно подготовить машину к холодному сезону. Осень с ее дождями, перепадами температур, гололедицей и коротким световым днем часто становится испытанием для тех, кто откладывает профилактику на потом. Какие узлы и агрегаты требуют повышенного внимания, корреспонденту REGIONS разъяснил автомобильный эксперт Антон Ворошилов.

«Август — идеальное время для профилактики. Машина еще работает в комфортных условиях, поэтому можно спокойно проверить все системы и устранить мелкие неисправности. Осенью они почти всегда превращаются в более дорогой ремонт», — отметил Ворошилов.

Августовская проверка резины: не откладывайте на потом

Главная ошибка многих водителей — переносить подготовку на октябрь, когда на шиномонтажах уже не протолкнуться, а в сервисных центрах запись расписана на недели вперед. Эксперт настаивает: летний месяц идеально подходит для профилактических мероприятий. В теплое время года диагностика проходит быстрее, а мелкие дефекты можно устранить без спешки. Осенью же любая неполадка грозит перерасти в затратный ремонт.

Начинать подготовку Ворошилов рекомендует с колес. Даже если до смены резины еще далеко, важно оценить состояние протектора и боковых поверхностей. После длительных поездок в жару на покрышках появляются микротрещины, порезы и вздутия, которые не всегда заметны на первый взгляд. Если протектор изношен, а резина покрылась сеткой трещин, стоит заранее подыскать новый комплект — в сезон это обойдется значительно дороже.

«После летних поездок многие замечают только износ, но забывают посмотреть на трещины, порезы и боковые повреждения. Если резина уже „устала“, лучше заранее выбрать новый комплект, а не искать его в сезон, когда цены выше», — объяснил собеседник.

Аккумулятор и щетки стеклоочистителя: слабые места осенью

Не менее важно проверить аккумуляторную батарею. По словам эксперта, именно первые заморозки часто выводят из строя источник питания, который летом работал исправно. Если АКБ прослужила 4–5 лет, ее емкость уже снизилась, и холодный пуск двигателя может стать для нее непосильной задачей. Лучше заранее провести тестирование батареи под нагрузкой.

«Если аккумулятору 4-5 лет, лучше заранее проверить его емкость. Осенью и зимой слабая батарея может подвести в самый неподходящий момент», — предупредил эксперт.

Также стоит обратить внимание на работу дворников. Летняя жара и ультрафиолет делают резиновые кромки жесткими и ломкими. Если щетки оставляют на лобовом стекле полосы, издают скрип или прыгают по поверхности, их необходимо сменить. Это недорого, но критически важно для видимости в условиях осеннего дождя и слякоти.

«Если дворники оставляют разводы или скрипят, сразу их менять. Это недорогая покупка, но от нее зависит безопасность», — подчеркнул Ворошилов.

Одновременно с этим эксперт советует заменить жидкость в бачке омывателя на всесезонную или зимнюю, а также проверить исправность отопителя, кондиционера и системы обдува. Часто о проблемах с печкой вспоминают лишь при первых запотевших стеклах. Диагностика этих узлов в августе позволит избежать дискомфорта в сырую погоду.

«Многие вспоминают о печке только тогда, когда утром начинают запотевать окна. Проще проверить все заранее, пока еще тепло», — отметил он.

Тормозная система и свет: безопасность превыше всего

Кроме того, автоэксперт настоятельно рекомендует осмотреть состояние тормозных колодок и дисков, проверить уровни моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Не менее важно убедиться в исправности всей светотехники. С приближением осени световой день стремительно сокращается, и каждая перегоревшая лампа на ходу — уже не просто мелочь, а угроза безопасности.

«Осенью световой день быстро сокращается. Если одна из ламп перегорела, лучше заменить ее сразу», — сказал Ворошилов.

Защита кузова: подготовка к зиме

Завершающий этап подготовки — уход за кузовом. После летнего сезона на лакокрасочном покрытии скапливаются остатки битума, пыль, песок и химические реагенты. Специалист рекомендует тщательно вымыть автомобиль и обработать кузов защитными составами — воском или жидким стеклом. Это позволит создать барьер против влаги, грязи и противогололедных реагентов, которые начинают сыпать на дороги с первыми заморозками. Заблаговременная обработка значительно облегчит уход за машиной зимой и сохранит ее внешний вид на долгие годы.

«За теплый сезон на лакокрасочном покрытии появляются мелкие сколы. Осенью добавляются постоянная влага и дорожные реагенты — получается коррозия. Если обработать кузов заранее, машина легче переживет холодный сезон», — подытожил автоэксперт.

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