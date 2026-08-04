«Красные пятна, запрещенный препарат и плагиат»: клиентка жены Омарова рассказала о последствиях ее процедур

В салон красоты, который принадлежит Валерии Омаровой, жене бизнесмена Курбана Омарова, пришла блогерша-разоблачительница Марина Ильина вместе со съемочной группой телеканала. Она обвинила Валерию в ведении косметологической деятельности без дипломов и разрешительных документов, а также заявила, что аппарат, на котором работает косметолог, не является оригинальным.

Конфликт перерос в словесную перепалку, и на место прибыл сам Курбан, который попытался защитить жену. Однако, несмотря на его активное вмешательство, Валерию все равно увезли сотрудники полиции.

Как пишет Teleprogramma.org, одна из клиенток Валерии — Дарья — появилась в телепрограмме «Экстренный вызов 112» и рассказала о последствиях процедуры. По ее словам, 4 июля после первой инъекции ее тело покрылось красными пятнами.

«Препарат, который мне вводила Валерия, он оказался запрещен в России», — сказала девушка.

Дополнительный удар по репутации Омаровой нанесла публикация профессионального косметолога, которая обвинила Валерию в плагиате. Эксперт заявила, что Омарова скопировала ее ролик практически слово в слово.

Семья Омаровых настаивает на своей версии событий. По словам Курбана, никакого задержания не было — Валерия сама приехала в отдел полиции, чтобы написать заявление на блогеров. Он утверждает, что группа блогеров заблокировала помещение и силой удерживала его жену ради хайпа.

Семья уже подала заявления о незаконном лишении свободы и самоуправстве. Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться, кто в этой истории прав, а кто виноват.

Ранее адвокат Сергей Жорин высказался о задержании жены Курбана Омарова.