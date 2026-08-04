Муха села на еду — значит ли это, что ее надо выбрасывать?

Если муха ненадолго села на еду, это не всегда значит, что человек обязательно подхватит какую-нибудь инфекцию, пишет портал Martha Stewart. Но эксперты по пищевой безопасности предупреждают: такие насекомые переносят бактерии, потому что часто садятся на мусор, отходы животных и другие грязные поверхности.

По словам специалиста Ванессы Коффман, она может переносить микробы на лапках и теле, а также оставлять на еде пищеварительные ферменты и экскременты. Особенно неприятны комнатные и мясные мухи. Энтомолог Маркус Грисволд сравнивает их рот с грязной губкой: у мух нет зубов, и они выделяют ферменты, которые помогают размягчать пищу. Все, на что они садятся, рискует столкнуться с заражением.

Риск зависит от ситуации. Если одна муха быстро села на продукт, который потом хорошо приготовят, опасность обычно невысока. Но если мух было несколько, они садились на еду много раз, видны следы загрязнения или продукт нельзя разогреть, лучше не рисковать.

Особая осторожность нужна, если еда предназначена для беременных, маленьких детей, пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы защитить еду, эксперты советуют накрывать блюда крышками, пленкой или сетками, быстро убирать скоропортящиеся продукты в холодильник, чистить мусорные баки, закрывать компост, убирать за животными и использовать вентиляторы.