В Подмосковье увеличилось количество бригад скорой медицинской помощи

Число бригад скорой помощи увеличилось в Московской области

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

В Подмосковье за три года увеличилось количество бригад скорой медицинской помощи. Рост составил 16%, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«За три года количество выездных бригад в Подмосковье увеличилось с 545 до 633 — это на 88 бригад больше. Благодаря этому удается повышать доступность экстренной медицинской помощи для жителей региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В этом году на Московской областной станции скорой медицинской помощи практику проходят более 1,2 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе.

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