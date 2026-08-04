В Подмосковье увеличилось количество бригад скорой медицинской помощи
Число бригад скорой помощи увеличилось в Московской области
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье за три года увеличилось количество бригад скорой медицинской помощи. Рост составил 16%, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«За три года количество выездных бригад в Подмосковье увеличилось с 545 до 633 — это на 88 бригад больше. Благодаря этому удается повышать доступность экстренной медицинской помощи для жителей региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В этом году на Московской областной станции скорой медицинской помощи практику проходят более 1,2 тыс. студентов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе.